Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı - Haberler
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Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, genel asayiş ve trafik uygulamalarında gerçekleştirildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, genel asayiş ve trafik uygulamalarında gerçekleştirildi.

Ege, Bayındırlık, İshakçelebi, Göktaşlı, Gediz, Kocatepe ve Dilşikar Mahallelerinde yaklaşık 220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri kahvehane ve benzeri işletmelerde kimlik kontrolü yaptı. İlçede 10 kavşak noktası ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, esrar ve hakkında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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