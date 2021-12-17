Manisa'da asayiş ve trafik uygulamaları yapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, genel asayiş ve trafik uygulamalarında gerçekleştirildi.

Ege, Bayındırlık, İshakçelebi, Göktaşlı, Gediz, Kocatepe ve Dilşikar Mahallelerinde yaklaşık 220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri kahvehane ve benzeri işletmelerde kimlik kontrolü yaptı. İlçede 10 kavşak noktası ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, esrar ve hakkında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.