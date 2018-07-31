Manisa'da Asayiş Uygulaması
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan kontrollerde hakkında arama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaralama suçundan aranan M.A. (25) ile hırsızlık ve yarala suçundan aranan V.İ. (44) tutuklanırken, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan H.C.(44), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Trafiği tehlikeye sokmak suçundan yakalanan H.E. (32) ve suç eşyası satın alma suçundan A.K. (29) savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.