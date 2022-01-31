Manisa'da asayiş

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'da bir kişi adliyedeki işlem sırasında telefonunun ve cüzdanının çalındığını iddia ederek, polise başvurdu.

Salih Ziya Celal Ünal (60) veraset işlemleri için Manisa Adliyesine gitti. Mahkeme kalemindeki işlem sırasında yanında cep telefonu ve cüzdanının olmadığını fark eden Ünal, şikayetçi oldu.

Salih Ziya Celal Ünal, gazetecilere, işlem sırasında yanına gelen bir yankesicinin cep telefonunu ve cüzdanını çalmış olabileceğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Cüzdanımın ve telefonumun orada çalındığından eminim. Çünkü oradaki memur kimliğimi istedi. İşlemelerimi yaptım ve sonrasında cebimde kimliğim, cüzdanım ve telefonum yoktu. Suçlunun yakalanmasını istiyorum."

Sarıgöl'de kaçak tütün operasyonu

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, İ.B'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 28 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kıraathaneye kumar baskını

Sarıgöl'de bir kıraathanede kumar oynatıldığı iddiası üzerine baskın yapıldı.

Kıraathanede kumar oynadığı öne sürülen 3 şüpheliye, para cezası kesildi.

İşletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Sarıgöl'de bir ilçede yapılan uygulamada bir şüphelinin üst aramasında, 2,7 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.