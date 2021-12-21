Manisa'da asayiş
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca çıkan kişi gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca çıkan kişi gözaltına alındı.
Manisa- Turgutlu karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli otomobil durduruldu.
Ekiplerce otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ruhsatsız tabancaya el konulurken, A.Y. (35) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Baca yangını kısa sürede söndürüldü
Yunusemre ilçesinde 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Kuyualan Mahallesi'ndeki 4 katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bacadaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.