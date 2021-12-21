Manisa'da asayiş - Haberler
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Manisa'da asayiş

Manisa'da asayiş
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca çıkan kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca çıkan kişi gözaltına alındı.

Manisa- Turgutlu karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli otomobil durduruldu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancaya el konulurken, A.Y. (35) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Baca yangını kısa sürede söndürüldü

Yunusemre ilçesinde 4 katlı binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Kuyualan Mahallesi'ndeki 4 katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bacadaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Manisa'da asayiş

Manisa'da asayiş

Manisa'da asayiş

Manisa'da asayiş

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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