Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)
Haberler » Güncel » Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4) - Haber

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADAManisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

29.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:53
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADAManisa'da anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların yaşadığı tedirginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların huzursuz bir şekilde sağa sola hareket ettikleri görüldü.   


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler