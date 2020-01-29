29.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:09

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)

DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından, vatandaşlar geceyi AFAD çadırlarında geçirdi. Deprem korkusu sebebiyle evlere girip yemek dahi yapamadıklarını aktaran Şevkiye Kelebek (39), Sarsıntılar devam ettiği için çadırda yaşıyoruz. Bir süredir deprem olmadığı için rahatlamıştık. Ancak dünden beri yeniden sallanmaya başladık. Bugün de çadırda kalacağız. Akşam, korkudan yemek bile yiyemedik dedi.

Depremzede Mediha Coşan (47) ise en büyük korkuyu çocukların yaşadığını söyleyip, Günlerimiz korkunç geçiyor. Çocuklarımız da korku içinde. Onlara destek olmaya uğraşıyoruz. Deprem anında torunum, 'Babaanne beni bırakma' diyor. Çadırda komşularımıza birlikte kaldık. Sürekli sarsıntı oluyor ifadelerini kullandı.

Geceyi çadırda geçiren vatandaşlardan Nesibe Özgür (60), yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı

Hayatımız çok zor geçiyor. Allah bu yaşantıyı kimseye göstermesin. Gelinim hamile olduğu için bir yere de götüremiyoruz. Dünden beri evimize giremiyoruz. Hızlı bir şekilde yemek hazırlayıp dışarıda yiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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