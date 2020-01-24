: Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

24.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:51

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BAKAM KURUM HASARLI YAPILAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar'da meydana gelen 5.4 şiddetinde depremin olduğu mahallelere giderek bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Kurum sırasıyla; Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda depremzedelerle görüşen Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Hasarlı yapıları da ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, mahalle ziyaretlerini sonlandırarak Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.

Kaynak: DHA

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