Manisa'da art arda iki deprem
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Manisa'da art arda iki deprem

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yarım saat arayla iki deprem meydana geldi.

22.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:42
Manisa'da art arda iki deprem

'nın ilçesinde yarım saat arayla iki meydana geldi.


Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı sınırındaki Pınarköy Mahallesi'nde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından Pınarköy Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü Mahallesi'nde saat 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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