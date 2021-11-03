MANİSA'DA ARITMA SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE EDİLECEK

MANİSA (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu tesisine kurulan geri kazanım tesisiyle ağır metaller nedeniyle kullanılamayan günlük 2 bin metreküp su arıtılıp, 10 bin kişinin su ihtiyacı karşılamaya başladı.

İklim değişikliği ile kuraklık Manisa'da da etkisini artırdı. Kentteki barajlar alarm vermeye başladı, sondajlarda yeterli suya erişilemedi. Kentin su ihtiyacının sondajlardan karşılanması nedeniyle geçmişte 50 metrelerde çıkan suya şimdilerde 400 metrede ulaşılmaya başlandı. Kuraklık ve susuzluk sorununa karşı önlem almaya çalışan yerel yönetimler de geri kazanım yoluna gitti. Manisa'da Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu ihtiyacının karşılandığı tesise geri kazanım arıtma tesisi kurdu. Geri kazanım tesisi sayesinde daha önce kullanılamayan günlük 2 bin metreküp su geri dönüştürüldü ve 10 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya başladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, kuraklık ve su israfına çare arayışı içinde olduklarını belirterek, modern yöntemlerle kuraklığa karşı önlem aldıklarını söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, "Hepimiz kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. Manisa, kuraklık tehdidinin en çok hissedildiği kuşakta bulunuyor. İlimiz genelinde 2 binin üzerinde sondajımız var. Her yıl yaklaşık 150 adet sondajımızda su bitiyor ve yenisini açıyoruz. 15-20 yıl önce 50 metrelerde bulduğumuz suya, artık 400 metrelerde ulaşıyoruz. Barajlarda da durum hiç iç açıcı değil. Manisa'da bulunan Demirköprü Barajı, Afşar Barajı, Marmara Gölü kuruma seviyesine gelmiş durumda. Bugünkü doluluk oranları kritik seviyelerin altında bulunmaktadır. Gediz Nehri de kuruma noktasına geldi diyebiliriz" diye konuştu.

GÜNLÜK 2 BİN METREKÜP SU İSRAF OLMAKTAN KURTULDU

Suyun öneminin farkında olduklarını kaydeden Aydınyer, yeterli ve temiz su ihtiyacı için birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade etti. Manisa'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Akpınar içme suyu tesisinde geri kazanım yöntemi ile israfın önüne geçtiklerini belirten Aydınyer, "Burada sondajlarla çıkardığımız suyu arıtarak günlük ortalama 65 bin metreküp suyu vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Arıtma esnasında bu suyun 2 bin metreküpü yani günlük 10 bin kişinin su ihtiyacı diyebiliriz; geçtiği işlemlerden dolayı kullanılamaz duruma geliyordu. Buraya inşa ettiğimiz geri kazanım tesisi ile içilemez olan bu suyu tekrardan işlemden geçirerek israf olmaktan kurtardık ve içilebilir hale getirdik. İçme suyu depomuzu ve vana sistemlerimizi yenileyerek kayıp kaçakların önüne geçtik. Ayrıca bu tesisimizde eski pompaları yeni nesil ve daha verimli olan dik milli pompalarla değiştirdik. Bu sayede yıllık 1 milyon 350 bin TL enerji tasarrufu sağlıyoruz. Tuz jeneratörümüz ile kimyasal klor yerine daha sağlıklı bir arıtma yöntemi kullanıyoruz. Hem doğamızı koruyoruz hem de vatandaşlarımıza kesintisiz su temin ediyoruz. Tesisimiz, yeni jeneratörlerimiz sayesinde elektrik kesintisinden de artık etkilenmiyor. 7 gün 24 saat kesintisiz su temini sağlıyoruz. Ayrıca SCADA sistemimiz ile her şey kontrolümüz altında. Depolarımızdaki doluluk oranlarını ve sondajlarımızın mevcut durumlarını sürekli izliyoruz" diye konuştu.