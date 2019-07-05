Manisa'da arının soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan çiftçi tedavi altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan çiftçi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki tarlasında fiğ hasadı yapan Yaşar Gedikoğlu (45), eşek arısı tarafından sokulmasının ardından fenalaştı.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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