Manisa'da arazide dedektörle arama yapan kişi yakalandı
AA, Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir arazide dedektörle arama yapan kişi, gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir arazide dedektörle arama yapan kişi, gözaltına alındı.
Demirci İlçe Jandarma ekipleri, Çağıllar Mahallesi'nde S.D'nin arazide dedektörle arama yaptığını belirledi. Şüpheli, dedektörle arama yaptığı sırada gözaltına alındı.
Bölgede arama yapan ekipler, 2 dedektör ile kazı yapmada kullanılan aletlere el koydu.
AA / Nurullah Kalay - Güncel