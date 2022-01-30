Manisa'da arazide dedektörle arama yapan kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'da arazide dedektörle arama yapan kişi yakalandı

AA, Nurullah Kalay - Güncel
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Manisa'da arazide dedektörle arama yapan kişi yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir arazide dedektörle arama yapan kişi, gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir arazide dedektörle arama yapan kişi, gözaltına alındı.

Demirci İlçe Jandarma ekipleri, Çağıllar Mahallesi'nde S.D'nin arazide dedektörle arama yaptığını belirledi. Şüpheli, dedektörle arama yaptığı sırada gözaltına alındı.

Bölgede arama yapan ekipler, 2 dedektör ile kazı yapmada kullanılan aletlere el koydu.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Demirci, Manisa, Güncel, Haber

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