Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı
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Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı

Manisa'da arazi motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi motosikletiyle gezerken kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi bulunduğu yerden çıkardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi motosikletiyle gezerken kuru dere yatağına düşen sürücüyü, AFAD ekibi bulunduğu yerden çıkardı.

Bahçecik Mahallesi'ndeki Çakallar Deresi civarında arazi motosikletiyle gezmeye çıkan Ozan Şentürk, kuru dere yatağına düştü.

Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan Şentürk, 112 Acil Servisi'nden yardım istedi.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yaptığı çalışmayla Şentürk'ü ve motosikletini, bulunduğu yerden çıkardı.

Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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