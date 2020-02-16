Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu
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Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

16.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:34
Manisa'da aranan zihinsel engellinin ormanlık alanda cesedi bulundu

'nın ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde yaşayan İhsan Koç'tan (69) geçen çarşamba gününden itibaren alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

AFAD, jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgedeki göletler, mağaralar arandı.

Arama çalışmalarının 4. gününde, Yenice Mahallesi Taşkesen mevkisindeki ormanlık alanda Koç'un cesedi bulundu.

Cesedin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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