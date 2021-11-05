Manisa'da aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 yaşındaki şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 yaşındaki şüpheli, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Şehitler Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüpheli, bekçilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmak için kimlik istemesi üzerine kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin 4 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title