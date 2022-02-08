Manisa'da aranan 23 kişi yakalandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'da, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri okul, metruk bina, park, bahçe, sokak ve caddelerde denetimde bulundu.
Çalışmalarda 4 bin 973 kişi sorgulandı, farklı suçlardan aranan 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca kanunları ihlal eden 183 araç sahibine, 84 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel