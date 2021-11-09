Manisa'da aranan 166 kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı.
MANİSA (AA) - Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 166 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1-9 Kasım'da bir dizi operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si cezaevine gönderilirken, 84'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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