Alaşehir'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı - Haberler
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Alaşehir'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Alaşehir'de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında arama ve yakalama kararı ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı, 1'inin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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