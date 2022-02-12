Manisa'da araçta bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri İzmir- Manisa karayolu Süreyya Piknik Alanı önündeki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 7 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Güncel