Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde havalı tabancayla ateş ederek ve taş atarak 7 araca zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce havalı tabanca ve taşlarla zarar verildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, 7 aracın havalı tabancadan çıkan saçma ve atılan taşlardan zarar gördüğünü belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.