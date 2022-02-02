Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haberler
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Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde havalı tabancayla ateş ederek ve taş atarak 7 araca zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde havalı tabancayla ateş ederek ve taş atarak 7 araca zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-İzmir çevreyolu üzerinde seyir halindeki araçlara kimliği belirsiz kişi yada kişilerce havalı tabanca ve taşlarla zarar verildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, 7 aracın havalı tabancadan çıkan saçma ve atılan taşlardan zarar gördüğünü belirledi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Araçlara taş atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Silah, Güncel, Haber

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