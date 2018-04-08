Manisa'da Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan cipin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan cipin çarptığı 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Sarıgöl istikametine seyreden V.D. (40) idaresindeki 23 BG 042 plakalı cip, Alemşahlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sami (46) ve Özgül Özinsel (48) çiftine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Özinsel çifti yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Sami Özinsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı Özgül Özinsel de ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan V.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Alaşehir yolunun iki şeridi yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı, trafik akışı kontrollü sağlandı.