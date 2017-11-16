Manisa'da Araç Yangını

Akhisar İlçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Akhisar - Balıkesir yolu üzerinde Gökçeahmet Mahallesi mevkinde M.D idaresindeki 14 BF 806 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Otomobil sürücüsü M.D, alev alan araçtan atlayarak yara almadan kurtuldu.



Kısa sürede büyüyen yangına çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.



Kısa süreli trafiğe kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.