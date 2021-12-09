Manisa'da araç içinde uyuşturucuyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gelen istihbarat üzerine durdurulan araç içerisinde esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gelen istihbarat üzerine durdurulan araç içerisinde esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri 48 AHM 112 plakalı araç içerisinde bulunan şahısların uyuşturucu kullandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Araç içerisinde ve şahısların üzerinde arama yapan ekipler 4.37 gram esrar maddesi ele geçirdi. Durum üzerine araç içinde bulunan F.C.K., F.C.İ, ve T.Ş. gözaltına alındı.
3 kişi ifadeleri alınmak üzerine karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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