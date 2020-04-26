Manisa'da apartman karantinaya alındı MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bulunan apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bulunan apartman, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

İlçedeki Seyitahmet Mahallesi 641. Sokak'ta bulunan bir apartman, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Akhisar İlçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak No: 12 de bulunan apartman 26.04.2020 tarihi itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.04.2020 tarihli ve 2020/53 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA