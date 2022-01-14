Manisa'da ani fren yapan halk otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı - Haberler
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Manisa'da ani fren yapan halk otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı

Manisa'da ani fren yapan halk otobüsündeki 2 kişi hafif yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün ani fren yapması sonucu 2 yolcu, otobüs içinde düşerek yaralandı.

SAKARYA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde halk otobüsünün ani fren yapması sonucu 2 yolcu, otobüs içinde düşerek yaralandı.

Sakarya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 45 E 4400 plakalı halk otobüsü durağa yanaştığı sırada ani fren yaptı.

Yolculardan ikisi otobüs içinde düşerek hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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