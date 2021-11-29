MANİSA'DA AMATÖRE KADIN ELİ DEĞDİ

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan avukat Tuğba Yıkmaz (30) aynı zamanda süper amatör ligde mücadele eden Mecidiye Mahallesi Futbol Kulübünde yöneticilik yapıyor. Çocuk yaştan beri futbola ilgi duyduğunu ifade eden Yıkmaz, takımı şampiyon yaparak tarih yazmak istiyor.

Futbol sahalarında ender görülen kadın yönetici görüntüsü Manisa'da amatör sahalarda hayat buldu. Çocuk yaştan itibaren takip ettiği mahalle takımına üye olan avukat Tuğba Yıkmaz'a takımın yöneticisi olması için teklif geldi. Bu teklifi değerlendiren ve kabul eden Yıkmaz, 2021 yılı sezonunun başından itibaren yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Süper amatör ligde mücadele eden kulübünün başarısı için saha kenarında en az izlediği futbolcular kadar terliyor. Çocukluğundan bu yana yaşadığı futbol sevgisini yönetici olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Yıkmaz, takımı şampiyon yaparak tarih yazmak istiyor. Küçük yaştan itibaren sevdiği spor branşında bir takımın yöneticisi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yıkmaz, Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyonluk hedeflerimiz doğrultusunda da çalışıyoruz dedi.

'ORTAYA GÜZEL OYUN KOYMAK İSTİYORUZ'

Futbola olan ilgisi nedeniyle özellikle de yaşadığı köydeki takımın maçlarını takip ettiğini dile getiren Yıkmaz, Benim amacım kulübe üye olmaktı ancak bana yönetici olmamı istediklerini söylediler. Sürpriz bir şekilde takımın yöneticisi oldum. Yönetime girdiğimde hoş karşılandım ve olumlu geri dönüşler aldım. Futbolcular bana 'abla' diye sesleniyor. Takıma yönetici olduktan sonra futbolcular birbiriyle konuşurken daha dikkatli. Kullandıkları kelimelere dikkat ediyorlar. Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Takımın birbiriyle uyum sağlaması gerekiyor. Bunun için tüm futbolcular emek veriyor. Biz ortaya güzel bir futbol oyunu koymak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz ve şampiyonluk hedeflerimiz doğrultusunda da çalışıyoruz diye konuştu.