Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
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Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

23.01.2021 01:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:47
Manisa'da, alt geçidin duvarına çarpan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

MANİSA'da kontrolden çıkan otomobilin, alt geçidin duvarına çarptığı kazada sürücü Halil İbrahim Yavuz ağır yaralandı, eşi Şehriye Yavuz, hayatını kaybetti.

MANİSA'da kontrolden çıkan otomobilin, alt geçidin duvarına çarptığı kazada sürücü Halil İbrahim Yavuz ağır yaralandı, eşi Şehriye Yavuz, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde eski Muradiye Mahallesi yolu üzerindeki Manisa çevreyolu alt geçidinde meydana geldi. Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki 45 DJ 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin duvarına çarptı. Kazada sürücü Halil İbrahim Yavuz ile otomobildeki eşi Şehriye Yavuz ağır yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehriye Yavuz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Halil İbrahim Yavuz'un ise hayati tehlikesi sürüyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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