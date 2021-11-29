Manisa'da alkollü olduğu öne sürülen sürücünün çarptığı köpek telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı köpek telef oldu, billboarda da çarpan sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mükerrem Dinç (36) idaresindeki 45 AGV 957 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halindeyken önce bir köpeğe çarpıp telef etti.

Daha sonra billboarda çarpan sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Dinç'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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