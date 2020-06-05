Manisa'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
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Manisa'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
05.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:54

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selvilitepe Mahallesi Çepnidere Kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı. Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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