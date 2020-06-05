Manisa'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
05.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:54
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selvilitepe Mahallesi Çepnidere Kavşağı mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.
Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı. Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA