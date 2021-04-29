Manisa'da ALES'e girecek adaylara otobüs desteği
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Manisa'da ALES'e girecek adaylara otobüs desteği

Manisa'da ALES'e girecek adaylara otobüs desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) girecek adayların, tam kapanma tedbirleri kapsamında mağdur olmaması için harekete geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) girecek adayların, tam kapanma tedbirleri kapsamında mağdur olmaması için harekete geçti. Bu kapsamda Manisa kent merkezinde gerçekleştirilecek sınav için ilçelerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline otobüs seferi düzenlenecek. Kent merkezinde de, MANULAŞ'a ait şehir içi toplu taşıma araçları sınava girecek adaylar için hizmet verecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav takviminde ilan edilen 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Sınava girecek adayların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa kent merkezinde gerçekleştirilecek sınav için tüm ilçelerde kent merkezine otobüs seferleri düzenleyecek. Bu kapsamda belirlenen yer ve saatte otobüsler ilçelerde hareket ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs terminaline gelecek. Manisa kent merkezinde ise MANULAŞ'a ait şehir içi toplu taşıma araçları sınava girecek adaylar için hizmet verecek.

Otobüs kalkış saatleri ve yerleri ise şöyle: "Soma 06.45 Beşyol Meydanı, Kırkağaç: 07.00 Saat kulesi önü, Akhisar: 07.40 Terminal ve Tütün Otel kavşağı, Saruhanlı: 08.00 Üç heykel kavşağı, Gördes: 06.30 Terminal, Gölmarmara: 07.20 Terminal, Selendi: 06.30 Terminal, Kula: 07.00 MASKİ önü, Sarıgöl: 06.30 Sarıgöl Belediye önü, Alaşehir: 07.00 Alaşehir Cumhuriyet Meydanı, Demirci: 06.00 Çereşe Meydanı, Köprübaşı: 06.30 Ziraat Bankası önü, Salihli: 07.30 Valeks kavşağı, İlhan Varank kavşağı, terminal, Ahmetli: 07.45 Terminal, Turgutlu: 08.00 Uçak kavşağı, Eski Garaj kavşağı." - MANİSA

Manisa'da ALES'e girecek adaylara otobüs desteği
Manisa'da ALES'e girecek adaylara otobüs desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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