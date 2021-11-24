Manisa'da alacak verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı - Haberler
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Manisa'da alacak verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da alacak verecek tartışmasında bir kişi bıçaklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunun iki kişi arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunun iki kişi arasındaki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 110 Sokak'ta Fehmi Uzun (48) ile alacağını tahsili için Gebze'den gelen C.Ş. (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ş, Fehmi Uzun'u bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı, Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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