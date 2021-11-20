Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da alacak kavgasında 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde Ş.B. (34), A.H.K. (20) ile O.D. (24) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ş.B, av tüfeği ile O.D. ve A.H.K'yi yaraladı.

O.D. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, A.H.K. ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan O.D'nin üstünden 4 gram metamfetamin çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin araştırması sırasında olay yerinden kaçarken yakalanan T.B'nin şüpheli Ş.B'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

T.B'nin üst aramasında kurusıkı tabanca, olay yerinde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ş.B'yi arama çalışmaları jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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