Manisa'da akrabaların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
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Manisa'da akrabaların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı

Manisa'da akrabaların silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musacalı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan amca çocukları M.A.S. (50) ile H.S (45) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.S, tabancayla ateş ederek amcasının oğlu H.S. ve beraberindeki arkadaşı Ö.K'yi (47) yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.S. ve Ö.K, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Manisa Merkez Efendi Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.A.S, jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Turgutlu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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