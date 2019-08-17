Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı

Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.

17.08.2019 10:01
Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.
Badınca Mahallesinde bir üzüm işletmesinin çatı katında badana yapan Y.K (18), elindeki alüminyum saplı fırçanın binanın önünden geçen elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapıldı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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