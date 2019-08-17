Manisa'da akıma kapılan kişi yaralandı

17.08.2019 10:01

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir fabrikada boya yaptığı sırada akıma kapılan kişi yaralandı.

Badınca Mahallesinde bir üzüm işletmesinin çatı katında badana yapan Y.K (18), elindeki alüminyum saplı fırçanın binanın önünden geçen elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapıldı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA