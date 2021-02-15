Manisa'da aile içinde çıkan tartışmanın ardından katliam: 3 ölü
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Manisa'da aile içinde çıkan tartışmanın ardından katliam: 3 ölü

15.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:27
Manisa'da aile içinde çıkan tartışmanın ardından katliam: 3 ölü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Olay, 22.30 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Çarıktekke Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Özcan (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda, eşi Raziye Özcan'ı (41) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı. Babasının elinden av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.  Olaydan bir süre sonra Hüseyin Özcan, sağlık ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Süleyman Özcan, Raziye Özcan ve Karanfil Özcan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Öte Yandan, Hüseyin Özcan'ın kendisini bıçakla yaraladığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Özcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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