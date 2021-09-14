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Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi
Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'da Ahilik Haftası kapsamında çelenk sunumu, kortej yürüyüşü ve şed kuşanma töreni yapıldı.

Manisa'da Ahilik Haftası kapsamında çelenk sunumu, kortej yürüyüşü ve şed kuşanma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önündeki kutlama, Manisa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) çelenk bırakması ile başladı.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanvekili Murat Taşkıran, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri, Tarihi Bedesten'e kadar mehter takımı eşliğinden kortej yürüyüşü yaptı.

Törende konuşan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, UNESCO'nun 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, "Ahilik felsefesinin kurucusu olan, bizlere büyük bir miras bırakan, ticaretimize yol gösterici kurallar koyan Ahi Evran'ı ve bu kültürün yaşatılmasına katkı sunan tüm Ahileri saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de esnaf ve sanatkarın zor zamanda insanların yanında olan kişi olduğunu belirterek, "Müşteriyi memnun etmek için 20-30 yıl önceki alışkanlıkları bir kenara bırakmalıyız. İnternette alışveriş artıyor. Esnaf da internete yoğunlaşmalıdır. Müşteri memnuniyeti esas alınarak insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olursa başarılı olur. Ahilik kültürün önemli bir parçasıdır. Bu milleti millet yapan Ahiliktir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şed kuşatma gösterisi gerçekleşti.

Yılın ahisi seçilen 51 yıllık matbaacı 81 yaşındaki Hilmi Nevzat Karaoğlanlar'a ödülünü Vali Karadeniz takdim etti, Şeddini kuşattı.

Yılın kalfası ve çırağına da ödülleri takdim edildi.

Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

Manisa'da Ahilik Haftası, etkinliklerle kutlanıyor

AA / Ahmet Bayram - Ekonomi Haberleri
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