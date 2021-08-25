Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yakınında bulunan ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yakınında bulunan ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

Turgut Özal Mahallesinde Spil dağı eteklerinde bulunan bir ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Ağılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay