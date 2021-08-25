Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yakınında bulunan ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yakınında bulunan ağılda çıkan yangında hasar oluştu.

Turgut Özal Mahallesinde Spil dağı eteklerinde bulunan bir ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Ağılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi.

Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ağılda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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