Manisa'da ağaçta kiraz toplayan iki kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
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Manisa'da ağaçta kiraz toplayan iki kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Manisa'da ağaçta kiraz toplayan iki kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kiraz ağacına yıldırım isabet etmesi sonucu, ağaçta meyve toplayan iki genç yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kiraz ağacına yıldırım isabet etmesi sonucu, ağaçta meyve toplayan iki genç yaralandı.

Teperik Mahallesi Özderesi mevkisindeki bir ağaca yıldırım düştü.

Bu sırada ağaçta kiraz toplayan Lütfullah Dinçer (16) ile Mehmet Dinçer (21) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Lütfullah Dinçer, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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