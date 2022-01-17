Manisa'da ağaçla traktör arasına sıkışan çiftçi öldü
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Soma ilçesinde traktörle ağacın arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktörle ağacın arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki tarlasına giden Adem Kamış'tan (53) haber alamayan yakınları Kamış'ı aramak üzere tarlaya gitti.
Tarlaya vardıklarında Kamış'ı traktörü ile zeytin ağacı arasında sıkışmış bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamış'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri