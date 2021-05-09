Manisa'da Afganistan uyruklu kişi eşini bıçakla yaraladı
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Manisa'da Afganistan uyruklu kişi eşini bıçakla yaraladı

Manisa'da Afganistan uyruklu kişi eşini bıçakla yaraladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu kişi, aynı ülke vatandaşı eşini bıçakla yaraladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu kişi, aynı ülke vatandaşı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'ndeki 6108 Sokak'ta bulunan evde M.M. (35), tartıştığı eşi L.M'yi (29) bıçakladı.

Komşularının haber vermesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Zanlı M.M, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Komşuları da 3 çocuğu bulunan çiftin zaman zaman kavga ettiklerine ve zanlının eşine şiddet uyguladığına şahit olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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