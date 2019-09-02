02.09.2019 17:36

Manisa'da adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Manisa Barosu tarafından düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni Manisa Adalet Sarayı Bahçesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Köşşekoğlu, 2019-2020 adli yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, adaletten yoksun toplumların sadece hakkını kaybetmediğini, bunun yanında iyiye ve güzele olan inançlarını, geleceğe dair tüm umutlarını da kaybettiğini söyledi.

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan da yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni adli yılın sorunların en az yaşandığı, yargı bağımsızlığının güvence altına alındığı, yargıda görev yapanların huzur içinde geçirdiği bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanvekili Ataman Taydaş, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, CHP İl Başkanı Semih Balaban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA