Manisa'da 966 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Manisa'da 966 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanında izinsiz kenevir ekimi yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri 966 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Manisa'da 966 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
23.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:11

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanında izinsiz kenevir ekimi yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri 966 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde ikamet eden M.E.(49) ve M.E.(24) isimli şahısların izinsiz kenevir ektiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden aynı evde ikamet eden şüphelilerin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirilerek şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Soğukyurt Mahallesi ormanlık alanında yapılan arama sonucunda boyları 30-80 santimetre arasında değişen toplam 966 kök kenevir, 15 kök numune alınmasının ardından olay yerinde imha edildi.

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve 6136 Sayılı Kanuna Muhafelet suçundan şüpheli şahısların 24 Haziran Çarşamba günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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