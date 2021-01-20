Manisa'da 90 yaşın üzerindekilere aşılama çalışması başladı
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Manisa'da 90 yaşın üzerindekilere aşılama çalışması başladı

20.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:53
Manisa'da 90 yaşın üzerindekilere aşılama çalışması başladı

Manisa'da sağlık ekiplerince Kovid-19 salgınına karşı 90 yaş üstü yaşlılara evlerinde aşılama çalışmalarına başlandı.

Manisa'da sağlık ekiplerince Kovid-19 salgınına karşı 90 yaş üstü yaşlılara evlerinde aşılama çalışmalarına başlandı.

Demirci ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunca belirlenen aşılama takvimi çerçevesinde 90 yaş ve üzeri 300 vatandaşın aşıları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan aşılamaları 1 doktor ve 1 sağlık çalışanı aşılarını evlerinde yapıyorlar.

Aşılama çalışmalarında 90 yaş ve üzeri vatandaşların tamamlanması ile birlikte önümüzdeki haftalarında 65 ve 85 yaş arasındaki vatandaşlarımızın da aşılama çalışmalarına geçileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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