Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
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Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi

15.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:28
Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ve polisin ortak operasyonunda, sahte olduğu belirlenen toplam 9 bin 428 litre şarap ve 385 litre rakı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ve polisin ortak operasyonunda, sahte olduğu belirlenen toplam 9 bin 428 litre şarap ve 385 litre rakı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Bağyolu Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramada şişelenerek piyasaya sürülmeye hazır halde, sahte olduğu belirlenen toplam 9 bin 428 litre şarap, 385 litre rakı ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen değişik ebatlarda 20 adet plastik varil, 300 adet 1 litrelik cam şişe, 200 adet 5 litrelik boş plastik pet şişe, 1 kaynatma ocağı, 1 bakır kazan, 1 alkol damıtma düzeneği-distilasyon, 1 şarap karıştırıcı elektrikli matkap ve alkol yapımında kullanılan 200 gram amonyum sülfat maddesine el konuldu. Bağ evinin sahibi Ş.Ş. ile bağ evinde izinsiz olarak içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.A., gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'da 9 bin 813 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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