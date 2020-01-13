Manisa'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
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Manisa'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında 9 ayrı suçtan yakalama emri bulunan şahıs, saklandığı evin çatısında polis ekipleri tarafından yakalandı.

13.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:55
Manisa'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

'nın ilçesinde hakkında 9 ayrı suçtan yakalama emri bulunan şahıs, saklandığı evin çatısında ekipleri tarafından yakalandı.


İzmir'in Ödemiş ilçesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 ayrı suçtan yakalama emri bulunan firari N.K.'nin Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde saklandığı ihbarını alan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. N.K.'nin saklandığı eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin çatısında yakalamayı başardı. Gözaltına alınan N.K. sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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