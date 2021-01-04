Manisa'da 80 saatlik kısıtlamanın bilançosu açıklandı
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Manisa'da 80 saatlik kısıtlamanın bilançosu açıklandı

04.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:42
Manisa'da 80 saatlik kısıtlamanın bilançosu açıklandı

MANİSA Valiliği, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 133 işletmeye ve 302 kişiye toplam 950 bin 115 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

MANİSA Valiliği, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 133 işletmeye ve 302 kişiye toplam 950 bin 115 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 Aralık 2020 tarihi saat 21.00' den, 04 Ocak 2021 tarihi saat 05.00' a kadar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 131 ekip ve toplam 388 personel sahada görev almıştır. Kısıtlamalara uymadığı tespit edilen 133 işletmeye toplam 112 bin 284 TL idari para cezası uygulandı. Kısıtlamalara uymayan 302 kişiye de toplam 837 bin 831 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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