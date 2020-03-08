Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti. Trafik Tescil Büro Ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda seyahat eden kadın sürücülere uygulama noktasında sürpriz yaptı.

Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle araçları durdurarak, kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

Araçlarından inen kadın sürücüler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaynak: AA