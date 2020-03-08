Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Kula, Güncel

Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti.

08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:32
Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlarıyla seyahat eden kadınlara çiçek hediye etti.

Trafik Tescil Büro Ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda seyahat eden kadın sürücülere uygulama noktasında sürpriz yaptı.


Trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle araçları durdurarak, kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.


Araçlarından inen kadın sürücüler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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