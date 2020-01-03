Manisa'da 760 litre sahte içki ele geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan S.Y'nin (46), evinde sahte içki üretip pazarladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, söz konusu adreste 760 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.