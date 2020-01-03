Manisa'da 760 litre sahte içki ele geçirildi
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Manisa'da 760 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi.

03.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:50
Manisa'da 760 litre sahte içki ele geçirildi

'nın ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 760 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan S.Y'nin (46), evinde sahte içki üretip pazarladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, söz konusu adreste 760 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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