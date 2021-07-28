Manisa'da 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı
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Manisa'da 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı

Manisa'da 71 yaşında Açık Öğretim Lisesinden mezun olan kadın diplomasını törenle aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Kültür Sanat

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 6 torunu bulunan 71 yaşındaki Serpil Sözer, Açık Öğretim Lisesini başarıyla tamamladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 6 torunu bulunan 71 yaşındaki Serpil Sözer, Açık Öğretim Lisesini başarıyla tamamladı.

Serpil Sözer, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı.

Serpil Sözer, gençlere eğitimin önemini göstermek için okulu tamamladığını dile getirdi. 64-65 yaşından itibaren kitap okumaya başladığını, dünya klasiklerini bitirdiğini ve bu arada ortaokuldan da mezun olduğunu aktaran Sözer, "Gençlere tavsiyem, daima okusunlar. Daima yeniliklere açık olsunlar. İnternetle, cep telefonlarıyla vakit geçirmesinler. İnterneti sadece araştırma yönünde kullansınlar." dedi.

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da Serpil Sözer'i başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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