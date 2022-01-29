Manisa'da 700 litre kaçak şarap ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinde 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Muradiye Mahallesi'nde işletmeciliğini A.Ş.'nin (50) yaptığı iş yerinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine baskın düzenlendi.

Yapılan aramada 700 litre kaçak şarap ele geçirildi.

A.Ş'nin karakolda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

AA / Serkan Özcan - Güncel

Kaçak İçki, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haber

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