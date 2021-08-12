Manisa'da 70 yaşındaki kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında husumet bulunan 70 yaşındaki kişiyi kahvehanede tabancayla öldürülen şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, aralarında husumet bulunan 70 yaşındaki kişiyi kahvehanede tabancayla öldürülen şüpheli gözaltına alındı.
Beylikli Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelen M.H. (58), aralarında husumet bulunan Ali Onuk'u (70) tabancayla üç el ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Onuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak